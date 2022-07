Calciomercato Napoli, nuovo addio pesante? Ci prova il West Ham (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Calciomercato del Napoli è stato ricco di addii dolorissimi per i tifosi. Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens sono gli addii già annunciati dalla società ma nelle prossime potrebbe verificarsi qualche altro addio molto importante. Le big europee possono approfittare della volontà del Napoli di ridurre il monte inaggi e provare a prendere i migliori calciatori della rosa di Luciano Spalletti. Zielinski Napoli West Ham (Getty Images)Calciomercato Napoli: Zielinski piace al West Ham Il West Ham ha messo Piotr Zielinski nel mirino. Il centrocampista polacco non è stato perfetto nell’ultima stagione in azzurro ma nelle sue idee c’è la permanenza in azzurro. Ma secondo le ultime indiscrezioni di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Ildelè stato ricco di addii dolorissimi per i tifosi. Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens sono gli addii già annunciati dalla società ma nelle prossime potrebbe verificarsi qualche altromolto importante. Le big europee possono approfittare della volontà deldi ridurre il monte inaggi ere a prendere i migliori calciatori della rosa di Luciano Spalletti. ZielinskiHam (Getty Images): Zielinski piace alHam IlHam ha messo Piotr Zielinski nel mirino. Il centrocampista polacco non è stato perfetto nell’ultima stagione in azzurro ma nelle sue idee c’è la permanenza in azzurro. Ma secondo le ultime indiscrezioni di ...

