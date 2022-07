Calciomercato Milan – Ufficiale la cessione di Filippo Tolomello al Monterosi (Di venerdì 22 luglio 2022) Filippo Tolomello passa ufficialmente dal Milan al Monterosi Tuscia a titolo definitivo. Ecco il comunicato Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 luglio 2022)passa ufficialmente dalalTuscia a titolo definitivo. Ecco il comunicato

lucabianchin7 : Il contatto tra #Milan e Bruges per #DeKeteleare non ha portato la fumata bianca. Tutti fermi sulle posizioni. Il M… - Gazzetta_it : De Ketelaere, è stallo. E ora il Milan trema - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Tottenham, #Paratici in Italia: incontro con il #Milan per #Tanganga e non solo - Luxgraph : Lazio, Muriqi ceduto al Mallorca: l'annuncio ufficiale - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Salernitana, che colpo: Piatek. Ufficiale: Cortinovis al Verona e Muriqi al Maiorca - La Gazze… -