Calciomercato Milan: ora basta attendismo, i cugini insegnano… (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Calciomercato del Milan campione d’Italia è arrivato al momento cruciale: l’attesa non porta fortuna di questi tempi Dopo i ripetuti colpi delle grandi rivali, Juve sopra tutte, la pressione del Calciomercato è ora sulle spalle del Milan. Il club rossonero, fresco di rinnovamento a livello societario, non è sostanzialmente ancora entrato in azione. Le tempistiche geologiche con cui sono arrivati i rinnovi di contratto per Maldini e Massara non hanno di certo aiutato. Ma è altresì vero che sin qui la voce al capitolo entrate vede brillare i soli nomi di Adli e Origi, parametri zero e accordi chiusi con largo anticipo. Per il resto è solo attendismo, con il primo sgarbo incassato dal Calciomercato e dal Newcastle che ha portato via quel Botman a lungo inseguito. Pericolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ildelcampione d’Italia è arrivato al momento cruciale: l’attesa non porta fortuna di questi tempi Dopo i ripetuti colpi delle grandi rivali, Juve sopra tutte, la pressione delè ora sulle spalle del. Il club rossonero, fresco di rinnovamento a livello societario, non è sostanzialmente ancora entrato in azione. Le tempistiche geologiche con cui sono arrivati i rinnovi di contratto per Maldini e Massara non hanno di certo aiutato. Ma è altresì vero che sin qui la voce al capitolo entrate vede brillare i soli nomi di Adli e Origi, parametri zero e accordi chiusi con largo anticipo. Per il resto è solo, con il primo sgarbo incassato dale dal Newcastle che ha portato via quel Botman a lungo inseguito. Pericolo ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Tottenham, #Paratici in Italia: incontro con il #Milan per #Tanganga e non solo - MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, finito l'incontro col #Brugge: ancora niente accordo per #DeKetelaere. La situazione - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Milan, col Tottenham anche sondaggio per Sarr: e N'Dika è la pista nuova in difesa - will30375 : Continuano a girare nomi nuovi attorno al #Milan. Sembra che si facciano le robe a caso con dei tentativi qua e la.… -