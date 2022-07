Calciomercato Milan – Auspicio rossonero: De Ketelaere entro stasera (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Milan vuole chiudere oggi l'arrivo di Charles De Ketelaere in questo Calciomercato estivo. L'entità dell'offerta del Diavolo per il belga Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilvuole chiudere oggi l'arrivo di Charles Dein questoestivo. L'entità dell'offerta del Diavolo per il belga

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Tottenham, #Paratici in Italia: incontro con il #Milan per #Tanganga e non solo - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, chiesti #Sarr e #Tanganga al @SpursOfficial. Per la difesa sondato #Ndicka del… - MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - Ed_B_one4 : RT @GrenadierWaffen: ??? presentato il nuovo away kit del #Milan ispirato all'elenco di giocatori acquistati al calciomercato, utile anche c… - STnews365 : #Roma forte su #Wijnaldum mentre spunta il nome di #Frattesi per il #Milan. Chi farebbe il colpo migliore?… -