Calciomercato, l’offerta del Napoli per Raspadori e la risposta del Sassuolo (Di venerdì 22 luglio 2022) Carlo Alvino parla di un interesse del Napoli per Giacomo Raspadori e svela anche le intenzioni del Sassuolo. Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 22 luglio 2022) Carlo Alvino parla di un interesse delper Giacomoe svela anche le intenzioni del. Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @TorinoFC_1906 ha detto sì alla @juventusfc per Gleison #Bremer: accettata l'offerta da 40 mili… - DiMarzio : .@Inter, terminato l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. Nessun rilancio: presentata offerta da 30 milioni… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - FraLauricella : #Calciomercato #Milan #DeKeteleare in standby. Il #Bruges prende ancora tempo: resta fermo sulle sue richieste: non… - sportli26181512 : Roma, obiettivo delisting raggiunto con l'Opa: giallorossi escono dalla Borsa dopo 22 anni: Un altro piano raggiunt… -