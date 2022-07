Calciomercato Lazio, si chiude per Provedel: blitz di Lotito. Le ultime (Di venerdì 22 luglio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti accelerano per Provedel. blitz di Lotito per provare a chiudere blitz di Lotito per regalare a Sarri il secondo portiere che – a meno di clamorose sorprese – sarà Ivan Provedel. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della Lazio si è mosso in prima persona ed è probabile ci sia stato un incontro diretto con Andrea Corradino, vice presidente dello Spezia. L’argomento della discussione, ovviamente, è stata la situazione legata a Provedel. L’offerta della Lazio da 3,5 milioni più 1 di bonus (legato all’eventuale piazzamento in Champions) non è ancora stata accettata dal club ligure, che ne chiede uno in più fisso, magari ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022): i biancocelesti accelerano perdiper provare arediper regalare a Sarri il secondo portiere che – a meno di clamorose sorprese – sarà Ivan. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente dellasi è mosso in prima persona ed è probabile ci sia stato un incontro diretto con Andrea Corradino, vice presidente dello Spezia. L’argomento della discussione, ovviamente, è stata la situazione legata a. L’offerta dellada 3,5 milioni più 1 di bonus (legato all’eventuale piazzamento in Champions) non è ancora stata accettata dal club ligure, che ne chiede uno in più fisso, magari ...

Gazzetta_it : #Marcelo proposto alla Lazio: il brasiliano come risposta al colpo Dybala? - Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - cmdotcom : Marcelo proposto alla #Lazio, l'entourage: 'Pronto a dire sì, aspettiamo #Lotito. Decide in 10 giorni' - LazionewsEu : Centrocampo #Lazio, facciamo il punto: chi va e chi viene? #Calciomercato #sslazio #LazioNews #lazionewsEu - laziolivetv : Calciomercato Lazio, Vecino: siamo ai dettagl -