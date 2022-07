Calciomercato Lazio, colloquio Pastorello-Lotito: le ultime sul futuro di Acerbi (Di venerdì 22 luglio 2022) La sessione estiva di Calciomercato della Lazio gira intorno alla questione Acerbi. Il centrale della Nazionale è ormai un separato in casa nell’ambiente biancoceleste. Dopo che il rapporto con i tifosi e la società si è incrinato, Acerbi vorrebbe lasciare la Lazio. Come riportato da La Repubblica, c’è stato un incontro tra Pastorello, agente del giocatore, e Lotito, per definire il futuro del centrale. Successivamente il procuratore he riportato ad Acerbi il risultato del meeting con il patron della Lazio. Trattare con Lotito non è mai facile, ma in questo caso il presidente biancoceleste potrebbe essere più connivente. FOTO: Getty – ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) La sessione estiva didellagira intorno alla questione. Il centrale della Nazionale è ormai un separato in casa nell’ambiente biancoceleste. Dopo che il rapporto con i tifosi e la società si è incrinato,vorrebbe lasciare la. Come riportato da La Repubblica, c’è stato un incontro tra, agente del giocatore, e, per definire ildel centrale. Successivamente il procuratore he riportato adil risultato del meeting con il patron della. Trattare connon è mai facile, ma in questo caso il presidente biancoceleste potrebbe essere più connivente. FOTO: Getty – ...

