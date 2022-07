Calciomercato Juventus, per l’attacco spunta un nome a sorpresa: impossibile da credere (Di venerdì 22 luglio 2022) Manca sempre meno all’inizio del campionato e la Juventus ha bisogno di rinforzare la rosa. Il prossimo obiettivo sembra essere l’attaccante. Dopo Di Maria e Pogba, arrivati entrambi a parametro zero, la Juventus ha chiuso per Bremer per una cifra, tra parte fissa e bonus, vicino ai cinquanta milioni di euro. Acquisto importante perché permette ad Allegri di avere immediatamente il sostituto di de Ligt, passato al Bayern Monaco. Sistemata la difesa (non è da escludere un altro innesto), l’obiettivo sembra essere rinforzare il reparto offensivo; la Juventus ha bisogno sia di un vice Vlahovic sia di un altro esterno. È possibile che, per ovviare a queste problematiche, si possa puntare su un solo giocatore in grado di svolge il doppio ruolo nel migliore dei modi e con perfetta efficacia. Andiamo a vedere di chi stiamo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 22 luglio 2022) Manca sempre meno all’inizio del campionato e laha bisogno di rinforzare la rosa. Il prossimo obiettivo sembra essere l’attaccante. Dopo Di Maria e Pogba, arrivati entrambi a parametro zero, laha chiuso per Bremer per una cifra, tra parte fissa e bonus, vicino ai cinquanta milioni di euro. Acquisto importante perché permette ad Allegri di avere immediatamente il sostituto di de Ligt, passato al Bayern Monaco. Sistemata la difesa (non è da escludere un altro innesto), l’obiettivo sembra essere rinforzare il reparto offensivo; laha bisogno sia di un vice Vlahovic sia di un altro esterno. È possibile che, per ovviare a queste problematiche, si possa puntare su un solo giocatore in grado di svolge il doppio ruolo nel migliore dei modi e con perfetta efficacia. Andiamo a vedere di chi stiamo ...

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, trattativa in corso con #Ramsey per la risoluzione del contratto ???? - GiovaAlbanese : ?? #Ranocchia a Monza, in arrivo dalla #Juventus ? #calciomercato - Gazzetta_it : Bremer: 'Juve nel destino? Sì, ho anche un cane bianconero' - CamilloBenzo3 : RT @MirabellaIacopo: Secondo alcune indiscrezioni che ho ricevuto, la permanenza di #Zaniolo non è sicura al 100%. La #Roma vorrebbe riapri… - lucsazzo : FINALMENTE. FINALMENTE. FINALMENTE. BENTORNATI FRATELLI!!! SENZA ULTRAS NON C'È SPETTACOLO. NO AL TEATRO STADIUM. V… -