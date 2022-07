Calciomercato Inter, sfuma anche Zagadou? Altra offerta dalla Serie A! (Di venerdì 22 luglio 2022) Utilizzando una difesa a tre, l’organico in difesa della Roma deve essere rinfoltito. Di fatti, secondo Sky Sport la Roma starebbe pensando di entrare in pista per la corsa ad Axel Zagadou, in cui da tempo si è piazzata l’Inter. Il calciatore sarebbe disponibile al trasferimento fin da subito poiché rimasto svincolato dalla sua ultima esperienza al Borussia Dortmund, con cui ha trascorso 5 anni. Dopo lo “scippo” da parte della Juventus a discapito dell’Inter per Bremer, ai nerazzurri è stato offerto proprio il centrale francese ex anche PSG. Zagadou Inter Roma La Roma penserebbe davvero a Zagadou in quanto le altre due piste per altri due obiettivi si sono raffreddate, stiamo parlando di Senesi e Natan. Per il primo il Feyenoord chiede 15 ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Utilizzando una difesa a tre, l’organico in difesa della Roma deve essere rinfoltito. Di fatti, secondo Sky Sport la Roma starebbe pensando di entrare in pista per la corsa ad Axel, in cui da tempo si è piazzata l’. Il calciatore sarebbe disponibile al trasferimento fin da subito poiché rimasto svincolatosua ultima esperienza al Borussia Dortmund, con cui ha trascorso 5 anni. Dopo lo “scippo” da parte della Juventus a discapito dell’per Bremer, ai nerazzurri è stato offerto proprio il centrale francese exPSG.Roma La Roma penserebbe davvero ain quanto le altre due piste per altri due obiettivi si sono raffreddate, stiamo parlando di Senesi e Natan. Per il primo il Feyenoord chiede 15 ...

DiMarzio : .@Inter, proseguono i contatti per #Milenkovic per la difesa ??? - cmdotcom : L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - Tutto__Calcio_ : Interessamento del #Benfica per #Sanchez! #SerieA #Calciomercato #Calcio #Inter - internewsit : Milenkovic, Inter scavalcata dalla Juventus! Prende quota un'ipotesi - SM - -