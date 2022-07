Calciomercato Bari | rivoluzione in attacco per i pugliesi | gli innesti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 luglio 2022) Prosegue ildelin vista della prossima stagione che vedrà impegnati i biancorossi nel campionato di Serie B dopo la meritatissima promozione arrivata dalla vittoria del Girone C della Serie C. Il direttore sportivo Ciro Polito ha già concluso un affare per l’assicurando alla formazione di Michele Mignani il bomber per fare la differenza nel reparto offensivo, ma sembrerebbe esserci un altro nome molto vicino ai Galletti: ecco le ultime news relative alle trattative del: è fatta per l’arrivo di Damir Ceter dal Cagliari Photo Credits: Pagina Ufficiale Facebook CagliariColpo inper i Galletti. Il massimo dirigente del mercato pugliese ha chiuso l’affare per il centravanti Damir Ceter, che svincolatosi dal ...