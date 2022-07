Calciomercato | annuncio ufficiale su Ronaldo | ennesimo ribaltone

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ancora in bilico e al centro dell’interesse, il futuro di Cristianosi arricchisce di un nuovo colpo di scena, direttamente dal Manchester United. La decisione di lasciare la Juventus era giunta con largo anticipo, ma il passaggio di Cristianoal Manchester United la scorsa estate si risolse in pochi giorni e allo scadere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@OfficialASRoma, l'annuncio di #Dybala può slittare a martedì. Intanto l'argentino ha scelto la maglia numero 21 ?… - DiMarzio : #Roma, slitta a domani l'annuncio di #Dybala - DiMarzio : .@ManUtd, colpo @LisandrMartinez : l'annuncio del club inglese ?? #calciomercato - serieAnews_com : ?? Ora è ufficiale: #Dodo è un nuovo giocatore della #Fiorentina. Firma il contratto a #Moena, davanti ai tifosi - zazoomblog : Calciomercato Salernitana annuncio esplosivo: triplo colpo da urlo - #Calciomercato #Salernitana #annuncio -

Ecco gli annunci social (italiani e non) più divertenti delMERCATO LIVE, TUTTE LE ... E l'del suo arrivo è stato veramente particolare... STROOTMAN 'HA PRESO' L'AEREO - ' Kevin ...Spunta l'ufficiale sul futuro di Milan Skriniar dopo i tentativi del Paris Saint GermainDopo una ...Inter, Marotta su Skriniar: 'Abbiamo avuto una richiesta'Prima di passare all'...Il futuro di Milan Skriniar è un rebus, nonostante le ultime indiscrezioni sul rinnovo: contatti con il club per la cessione, spunta l'annuncio.Dopo una stagione alla Lazio Women e la retrocessione in Serie B, Stephanie Öhrström passa alla Roma Femminile. Per le più di 200 presenze in Serie A ...