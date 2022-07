Calcio femminile | Europei 2022 | Svezia-Belgio 1-0 | Linda Sembrant regala la semifinale alle scandinave

gippu1 : Argomenti-trappola che nulla hanno a che fare con lo sport di alto livello, agitati da chi vuole confinare il calci… - RaiNews : #WEuro2022. Il Belgio ha dato filo da torcere alla Svezia. Le scandinave riescono a vincere 1-0 soltanto al 92esimo… - RSIsport : ? La Svezia batte il Belgio al 92' ai quarti di finale dell'Europeo femminile 2022 e raggiunge l'Inghilterra in sem… - raspadoriano : e io che ho voluto dare fiducia al calcio femminile ahsh - nr6_kar120c : Campionato Europeo di Calcio femminile: Svezia - Belgio 1 - 0. La risolve #SuperSembrant ?? (@LindaSembrant). Congra… -

L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Dopo novanta minuti bloccati sullo 0 - 0, Linda Sembraant decide la sfida trovando il colpo vincente sud'angolo nel secondo dei tre minuti di recupero. Delusione per il Belgio, autore ...... la decide Stanway! SVEZIA BELGIO IN CAMPO! Tutto pronto per Svezia Belgio donne , gara valevole per quarti di finale degli Europei 2022 di. Match cominciato da pochissimi minuti e ... Europei calcio femminile, dove vedere Francia-Olanda in diretta tv e streaming Missione compiuta per la Svezia, impegnata nei quarti di finale degli Europei 2022 di calcio femminile. Le scandinave, sul rettangolo verde del Leigh Sports Village, hanno piegato la strenua ...La Svezia si è qualificata per le semifinali degli Europei femminili battendo 1-0 il Belgio nella partita dei quarti giocata oggi a Wigan. Rete decisiva del difensore Linda Sembrant al 92'. (ANSA) ...