Calcio, Europei femminili 2022: risultati e classifiche (Di venerdì 22 luglio 2022) Tutto pronto per gli Europei femminili di Calcio. Si parte mercoledì 6 luglio con la sfida tra l’Inghilterra (paese ospitante) e l’Austria. L’Italia, che si è qualificata da seconda classificata, cerca il primo storico successo continentale, dopo averlo sfiorato con le finali del 1993 e del 1997. Occhi puntati su Cristiana Girelli, migliore marcatrice azzurra. Chi arriverà fino alla finale di domenica 31 luglio? Scopriamolo insieme, Sportface.it vi farà vivere il torneo in tempo reale con il focus ovviamente sulle ragazze di Milena Bertolini. Ecco le classifiche e i risultati della competizione. IL TABELLONE FINALE IL REGOLAMENTO DEGLI Europei IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’ITALIA GRUPPO A Inghilterra 9 Austria 6 Norvegia 3 Irlanda del Nord 0 GRUPPO B Germania 9 Spagna ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Tutto pronto per glidi. Si parte mercoledì 6 luglio con la sfida tra l’Inghilterra (paese ospitante) e l’Austria. L’Italia, che si è qualificata da seconda classificata, cerca il primo storico successo continentale, dopo averlo sfiorato con le finali del 1993 e del 1997. Occhi puntati su Cristiana Girelli, migliore marcatrice azzurra. Chi arriverà fino alla finale di domenica 31 luglio? Scopriamolo insieme, Sportface.it vi farà vivere il torneo in tempo reale con il focus ovviamente sulle ragazze di Milena Bertolini. Ecco lee idella competizione. IL TABELLONE FINALE IL REGOLAMENTO DEGLIIL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’ITALIA GRUPPO A Inghilterra 9 Austria 6 Norvegia 3 Irlanda del Nord 0 GRUPPO B Germania 9 Spagna ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI FEMMINILI - La Svezia batte 1-0 il Belgio e vola in semifinale - RaiNews : #WEuro2022. Il Belgio ha dato filo da torcere alla Svezia. Le scandinave riescono a vincere 1-0 soltanto al 92esimo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI FEMMINILI - La Svezia batte 1-0 il Belgio e vola in semifinale - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI FEMMINILI - La Svezia batte 1-0 il Belgio e vola in semifinale - napolimagazine : EUROPEI FEMMINILI - La Svezia batte 1-0 il Belgio e vola in semifinale -