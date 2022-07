Bufera sulle dichiarazioni di Concita De Gregorio che offendono la scuola

(Di venerdì 22 luglio 2022) Sedicenti giornalisti che aprono la bocca e mettono a nudo la loro reale natura. Basta qualche secondo per comunicare attraverso il potente mezzo televisivo quanto la classe giornalistica (come ogni categoria) sia popolata da professionisti e da persone modeste. “Draghi come un professore di Harvard che ha avuto la supplenza all’Alberghiero di Massa Lubrense”. È Il Blog di Giò.

AmartayaSen : @MattOneMouse @ElianaR65255194 Sciato sulle piste di un ghiacciaio in Francia nel bel mezzo di una bufera di neve c… - privato1s : Perché vi meravigliate? È il solito snobismo radical-chic del PD, falso paladino dell'emarginazione. La frase della… - zampanella76 : Sei l'unico BUONGIORNO possibile. Sei acqua nella sete, sei sole nella tempesta, sei riparo nella bufera, sei bals… - Piergiulio58 : California: 23enne ucciso dalla polizia, il video dell'omicidio. Nuova bufera sulle forze dell'ordine Usa: l'afroam… - ziacoca : RT @PornoNoblogs: Qua si trova traccia di quel tweet con tanto di risposta alle critiche dello stesso Burioni. Non commento la risposta per… -

Altre Notizie

Tutte cose che avranno un impattonostre scuole. Noi non respingiamo le persone solo perché sono prive di documenti ", ha detto Adams. " Abbiamo bisogno di aiuto ". Il nostro Paese, ha aggiunto,...La cosa su cui ci dobbiamo concentrare èdimostrazioni che ci da un uomo, come ci tratta, quanto ci ama. Era solo una battuta e ho tolto la storia perché si stava scatenando il pandemonio e ... Uvalde, bufera sulla Polizia Ad inasprire la polemica, però, è il fatto che Manuel avrebbe bloccato la pagina e la ragazza in questione dopo esser stato taggato nel post Manuel Bortuzzo è apparso al concerto di Ultimo al Circo Ma ...Le associazioni pro-rifugiati criticano il sindaco dem afroamericano Eric Adams, che chiede maggiori fondi al governo federale per gestire l'importante flusso di migranti in città ...