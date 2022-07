Brunetta risponde a Berlusconi dopo l’addio a Forza Italia: “Riposare in pace? Da lui attacchi personali, ha perso lucidità e umanità” (Di venerdì 22 luglio 2022) È ormai uno scambio di accuse, che sfociano in attacchi personali, quello che si sta consumando tra i membri di Forza Italia e i ministri fuoriusciti dopo la caduta del governo guidato da Mario Draghi. Mentre Mariastella Gelmini e Renato Brunetta hanno già ufficializzato il proprio addio alla formazione di centrodestra, Mara Carfagna sembra essere propensa a seguirli. Ma è proprio il professore veneziano a scagliarsi, in un contributo pubblicato su La Stampa, addirittura contro Silvio Berlusconi, dopo che quest’ultimo aveva liquidato le uscite di scena con un “riposino in pace” di finiana memoria. “Berlusconi mi accusa di irriconoscenza, assieme alla collega Gelmini, e profetizza per noi la mancanza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) È ormai uno scambio di accuse, che sfociano in, quello che si sta consumando tra i membri die i ministri fuoriuscitila caduta del governo guidato da Mario Draghi. Mentre Mariastella Gelmini e Renatohanno già ufficializzato il proprio addio alla formazione di centrodestra, Mara Carfagna sembra essere propensa a seguirli. Ma è proprio il professore veneziano a scagliarsi, in un contributo pubblicato su La Stampa, addirittura contro Silvioche quest’ultimo aveva liquidato le uscite di scena con un “riposino in” di finiana memoria. “mi accusa di irriconoscenza, assieme alla collega Gelmini, e profetizza per noi la mancanza di ...

