Brunetta ringrazia Draghi “per aver regalato all’Italia e all’Europa 17 mesi di speranze” (Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA – “Grazie presidente Draghi. Grazie per aver regalato all’Italia e all’Europa 17 mesi di speranze. Grazie per aver trasferito con generosità la sua autorevolezza e la sua credibilità all’intero Paese. Grazie per aver saputo assicurare al nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza sia la visione sia il necessario pragmatismo. Sarà l’eredità più importante per il prossimo Governo. Ora avanti con determinazione per le settimane a venire. Lo dobbiamo alle famiglie e alle imprese che non perdono fiducia nella possibilità di un futuro migliore”. E’ quanto afferma su Telegram il ministro uscente della pubblica amministrazione Renato Brunetta, che in queste ore ha ufficializzato la sua fuoriuscita da Forza Italia a ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA – “Grazie presidente. Grazie per17di. Grazie pertrasferito con generosità la sua autorevolezza e la sua credibilità all’intero Paese. Grazie persaputo assicurare al nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza sia la visione sia il necessario pragmatismo. Sarà l’eredità più importante per il prossimo Governo. Ora avanti con determinazione per le settimane a venire. Lo dobbiamo alle famiglie e alle imprese che non perdono fiducia nella possibilità di un futuro migliore”. E’ quanto afferma su Telegram il ministro uscente della pubblica amministrazione Renato, che in queste ore ha ufficializzato la sua fuoriuscita da Forza Italia a ...

Lopinionista : Brunetta ringrazia Draghi 'per aver regalato all'Italia e all'Europa 17 mesi di speranze' - DaliaOscarNu : #Brunetta è stato uno di quei personaggi negativi per l'Italia ora se ne va affanculo insieme alla Gelmini.. Il po… - steveross75 : RT @FrancescoDeBen8: Brunetta lascia Forza Italia. Ce n'è abbastanza per immaginare che si vada verso un polo centrista con IV e AZ+EU e an… - cominif : RT @FrancescoDeBen8: Brunetta lascia Forza Italia. Ce n'è abbastanza per immaginare che si vada verso un polo centrista con IV e AZ+EU e an… - smilypapiking : RT @FrancescoDeBen8: Brunetta lascia Forza Italia. Ce n'è abbastanza per immaginare che si vada verso un polo centrista con IV e AZ+EU e an… -