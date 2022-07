Brunetta e Gelmini spiegano perché hanno lasciato Forza Italia (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - "Cattivi consiglieri" o anche l'aver perso "lucidità e umanità". Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta hanno lasciato Forza Italia ed entrambi non nascondono il disagio nel non saper spiegare la scelta del leader di Forza Italia. "Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura". Così il ministro della Pubblica Amministrazione in un intervento su La Stampa. "Mi accorgo di aver scritto 'mio partito'. Non riesco a credere che abbia subito una simile mutazione genetica - prosegue Brunetta - Le ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - "Cattivi consiglieri" o anche l'aver perso "lucidità e umanità". Maria Stellae Renatoed entrambi non nascondono il disagio nel non saper spiegare la scelta del leader di. "Non sono io che lascio, ma è, o meglio quel che ne è rimasto, che hase stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura". Così il ministro della Pubblica Amministrazione in un intervento su La Stampa. "Mi accorgo di aver scritto 'mio partito'. Non riesco a credere che abbia subito una simile mutazione genetica - prosegue- Le ...

borghi_claudio : 'Il centro è forte, un gruppo unito che comprenda i vari Toti, Calenda, Renzi, Di Maio, Gelmini, Brunetta potenzial… - GuidoDeMartini : ?? BERLUSCONI: “GELMINI E BRUNETTA RIPOSINO IN PACE” ?? Il leader di Forza Italia parla a Repubblica. Sull'ex numero… - aldotorchiaro : Forza Italia perde i liblab con uscita Brunetta, Carfagna e Gelmini. M5S imploso, è a pezzi. Lega divisa in due. In… - francornldi : RT @CristinaMolendi: Via anche il senatore @andrea_cangini . I pezzi migliori stanno lasciando. #Gelmini, #Brunetta e #Cangini. #ForzaItali… - AleksL74 : Ci aspettano due mesi di 'allarme fascismo', 'allarme razzismo' e 'allarme medioevo'! Il #PD (forte di un Brunetta… -