Bruciato vivo a Frattamaggiore | Nicola sentito in ospedale | “È stato Pasquale”

"E' stato Pasquale". Nicola Liguori, il 36enne dato alle fiamme mentre era in videochiamata con la fidanzata, avrebbe ripetuto più volte, con voce strozzata, il nome del suo presunto aggressore dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Bar. L'uomo è stato sentito durante l'incidente

