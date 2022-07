Bronzetti-Garcia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Lucia Bronzetti se la vedrà contro Caroline Garcia nei quarti di finale del torneo Wta 250 di Palermo 2022. Tra le due non ci sono scontri diretti. L’azzurra è partita fortissimo in Sicilia. Nelle sue prime due uscite, infatti, ha lasciato le briciole rispettivamente alla cinese Wang Xiyu ed alla qualificata russa Avanesyan. L’obiettivo adesso è raggiungere la seconda semifinale stagionale dopo quella conseguita qualche settimana fa a Rabat, sempre sulla terra rossa. Per farlo Bronzetti dovrà superare la concorrenza della francese. Quest’ultima non sta particolarmente brillando al Country Time Club. Tuttavia sono arrivate due vittorie in tre set particolarmente significative rispettivamente contro la connazionale Paquet ed Elisabetta Cocciaretto. Il momento di forma, inoltre, è decisamente buono. ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Luciase la vedrà contro Carolinenei quarti di finale del torneo Wta 250 di. Tra le due non ci sono scontri diretti. L’azzurra è partita fortissimo in Sicilia. Nelle sue prime due uscite, infatti, ha lasciato le briciole rispettivamente alla cinese Wang Xiyu ed alla qualificata russa Avanesyan. L’obiettivo adesso è raggiungere la seconda semifinale stagionale dopo quella conseguita qualche settimana fa a Rabat, sempre sulla terra rossa. Per farlodovrà superare la concorrenza della francese. Quest’ultima non sta particolarmente brillando al Country Time Club. Tuttavia sono arrivate due vittorie in tre set particolarmente significative rispettivamente contro la connazionale Paquet ed Elisabetta Cocciaretto. Il momento di forma, inoltre, è decisamente buono. ...

