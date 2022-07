Britney Spears, le foto senza veli infiammano il web: «Svegliarsi col mio perizoma…» (Di venerdì 22 luglio 2022) Britney Spears senza veli. Non è la prima volta che la cantante americana si mostra a corpo nudo sui social. Ma gli scatti hot pubblicati su Instagram nelle ultime ore hanno creato delirio. Sul letto, frontalmente alla fotocamera e poi di spalle, la cantante si è mostrata in pose hot che hanno incendianto il web. Seni coperti soltanto dalle mani o da piccole emoticon a forma di cuore, sguardo provocante, Britney indossa solo un perizoma turchese, come si intravede in alcuni scatti in cui è stesa sul letto. «Alright Alright Alright» (Va bene) scrive a corredo del primo dei quattro post. «Heart or flower??» (Cuore o fiore??) scrive nel secondo post dove mostra ai follower il lato B, con una frase provocatoria, quasi ad invitare loro a scegliere. «Waking up in London with my Cabo thong ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 22 luglio 2022). Non è la prima volta che la cantante americana si mostra a corpo nudo sui social. Ma gli scatti hot pubblicati su Instagram nelle ultime ore hanno creato delirio. Sul letto, frontalmente allacamera e poi di spalle, la cantante si è mostrata in pose hot che hanno incendianto il web. Seni coperti soltanto dalle mani o da piccole emoticon a forma di cuore, sguardo provocante,indossa solo un perizoma turchese, come si intravede in alcuni scatti in cui è stesa sul letto. «Alright Alright Alright» (Va bene) scrive a corredo del primo dei quattro post. «Heart or flower??» (Cuore o fiore??) scrive nel secondo post dove mostra ai follower il lato B, con una frase provocatoria, quasi ad invitare loro a scegliere. «Waking up in London with my Cabo thong ...

occhio_notizie : Britney Spears si mostra senza vestiti su Instagram: la foto è stata rimossa #britneyspears #foto #instagram - JACKERSROCYRUS : RT @RadioR101: #R101News: #BritneySpears canta una versione speciale di '... Baby One More Time' sui suoi social ? - beatriceratopa : Oggi sono a Londra e scopro che ci sono due star internazionali da cercare Britney Spears e Amadeus - JACKERSROCYRUS : RT @BSNewsItalia: ??| Il sesto album in studio “Circus” di Britney Spears ha superato le 800 milioni di riproduzioni su Spotify. È il quar… - JACKERSROCYRUS : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears ed Amadeus dovrebbero essere entrambi a Londra in questo momento. #sanremo #Sanremo2023 -