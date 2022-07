Bridgerton, una protagonista della serie aveva fatto il provino per Stranger Things: ecco chi è (Di venerdì 22 luglio 2022) Di recente, un’attrice protagonista di Bridgerton, la serie televisiva statunitense prodotta da Shonda Rhimes e tratta dai romanzi di Julia Quinn avrebbe rivelato di aver fatto il provino per Stranger Things. Si tratta di Nicola Coughlan l’interprete di Penelope, attualmente sul set della terza stagione del romantico drama disponibile su Netflix. Come ricordiamo, la terza serie non si concentrerà su Benedict. Gli sceneggiatori della serie televisiva hanno deciso di saltare direttamente al quarto libro della Quinn. I protagonisti dunque saranno Colin, interpretato da Luke Newton e appunto Penelope. Stando a quanto riportato da CiakGeneration.it, l’attrice di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 22 luglio 2022) Di recente, un’attricedi, latelevisiva statunitense prodotta da Shonda Rhimes e tratta dai romanzi di Julia Quinn avrebbe rivelato di averilper. Si tratta di Nicola Coughlan l’interprete di Penelope, attualmente sul setterza stagione del romantico drama disponibile su Netflix. Come ricordiamo, la terzanon si concentrerà su Benedict. Gli sceneggiatoritelevisiva hanno deciso di saltare direttamente al quarto libroQuinn. I protagonisti dunque saranno Colin, interpretato da Luke Newton e appunto Penelope. Stando a quanto riportato da CiakGeneration.it, l’attrice di ...

