Unda parte della polizia brasiliana nella favela di Alemao, nel nord di Rio de Janeiro. La polizia civile brasiliana ha confermato che almeno 18 persone sono morte durante un'operazione contro ..."È un, che la polizia chiama un'operazione", ha detto una donna, parlando in condizione di anonimato perché temeva rappresaglie da parte delle autorità. "Non ci stanno permettendo di aiutare ... Brasile, il massacro della polizia nella favela di Alemao: 18 morti Fonti della polizia hanno riferito che sono state sequestrate una mitragliatrice, quattro fucili e due pistole. All'Operazione hanno partecipato 400 agenti del Battaglione Operazioni Speciali di Poliz ...Le vittime erano sospettate di appartenere a bande criminali, ha precisato un portavoce della forze dell'ordine in conferenza stampa ...