Borussia Dortmund, Haller: "Completata la prima tappa del ciclo terapeutico, grazie ai medici e al club"

L'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller, ha parlato delle suo processo di cure per combattere il tumore ai testicoli, diagnosticatogli lo scorso martedì. Il calciatore ha dichiarato: "Vi informo che la prima tappa del ciclo terapeutico è stata Completata. Ci tengo a ringraziare il Borussia e tutta l'equipe medica che è stata eccezionale con me".

