Borsa: Europa apre in calo, Parigi - 0,43%, Londra - 0,08% (Di venerdì 22 luglio 2022) Apertura poco mossa per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,43% a 6.174 punti, Londra lo 0,08% a 7.265 punti, Francoforte lo 0,51% a 13.179 punti e Madrid lo 0,06% a 8.003 punti. . 22 luglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Apertura poco mossa per le principali borse europee.cede lo 0,43% a 6.174 punti,lo 0,08% a 7.265 punti, Francoforte lo 0,51% a 13.179 punti e Madrid lo 0,06% a 8.003 punti. . 22 luglio ...

fisco24_info : Borsa: Europa apre in calo, Parigi -0,43%, Londra -0,08%: Segno meno anche per Francoforte (-0,51%) e Madrid (-0,06… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa verso avvio in calo, tornano i timori per la crescita - infoiteconomia : Borsa: Europa volatile, Milano lima flessione all'1,2% - brizz1965 : @paolobertolucci Guardi la borsa alle 9 ? Io guardo la chiusura di solito è nn mi sembra diversa dal resto Europa - infoiteconomia : Borsa: Europa chiude contrastata, Parigi +0,27% -