Borsa: Asia in ordine sparso, futures negativi, Tokyo +0,4% (Di venerdì 22 luglio 2022) Si sono mosse in ordine sparso le principali Borse di Asia e Pacifico sulla scia della chiusura di ieri dei listini occidentali, dopo il tasso d'inflazione senza soprese in Giappone e con il dollaro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Si sono mosse inle principali Borse die Pacifico sulla scia della chiusura di ieri dei listini occidentali, dopo il tasso d'inflazione senza soprese in Giappone e con il dollaro ...

fisco24_info : Borsa: Asia in ordine sparso, futures negativi, Tokyo +0,4%: In arrivo indici Pmi di Francia, Germania, Eurozona e… - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: in rosso i #futures #USA e i mercati. Bene gli utili #Tesla?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #bor… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: in rosso i #futures #USA e i mercati. Bene gli utili #Tesla?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato… - ansa_economia : Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a banche centrali. In rialzo Tokyo (+0,4%), in calo la Cina. Yen sale sul… - zazoomblog : Borsa: Asia chiude contrastata si guarda a banche centrali - #Borsa: #chiude #contrastata #guarda -