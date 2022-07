Borsa: apertura Wall Street, Dj +0,47%, Nasdaq - 0,24% (Di venerdì 22 luglio 2022) Wall Street apre contrastata. Il Dow Jones sale dello 0,47% a 32.186,50 punti, il Nasdaq perde lo 0,24% a 12.032,52 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,13% a 4.005,16 punti. . 22 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022)apre contrastata. Il Dow Jones sale dello 0,47% a 32.186,50 punti, ilperde lo 0,24% a 12.032,52 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,13% a 4.005,16 punti. . 22 luglio 2022

