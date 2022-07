Boom Sanremo 2023! Ci sarà anche lei all’Ariston: colpo mai visto di Amadeus (Di venerdì 22 luglio 2022) . Iniziano i grandi preparativi per il Festival del prossimo anno Come sempre in estate si continua a studiare le mosse per la kermesse canora più importante d’Italia. Una bella novità riguarda una famosissima attrice inglese. Come sempre i preparativi di Sanremo non L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) . Iniziano i grandi preparativi per il Festival del prossimo anno Come sempre in estate si continua a studiare le mosse per la kermesse canora più importante d’Italia. Una bella novità riguarda una famosissima attrice inglese. Come sempre i preparativi dinon L'articolo proviene da Inews24.it.

Alessan99674341 : @Merycat16 Ciao, io non sono fan di Tommaso come te ma credo che in molti casi il problema risieda forse nei fan ch… - HopeSlash : Io che per due giorni non mi cago i social e non guardo il telegiornale e boom: Crisi di governo Morandi co-condut… -