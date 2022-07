Bonus Psicologo, al via le domande dal 25 luglio: come fare, requisiti (Di venerdì 22 luglio 2022) Bonus Psicologo. Finalmente c’è una data. A partire dal prossimo 25 luglio sarà infatti possibile inoltrare le domande per accedere alla preziosa agevolazione. A comunicarlo l‘Inps, vediamo nel dettaglio i requisiti per beneficiare dell’agevolazione. Leggi anche: Bonus Formazione 4.0: che cos’è, importi, requisiti e come richiederlo Bonus Psicologo: tempistiche e requisiti Ecco, finalmente ci siamo. come anticipato, c’è una data per l’inoltro delle domande che consentono di usufruire del Bonus Psicologo: il prossimo 25 luglio. Sarà possibile inviare la propria istanza fino al prossimo 24 ottobre. Calendario alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022). Finalmente c’è una data. A partire dal prossimo 25sarà infatti possibile inoltrare leper accedere alla preziosa agevolazione. A comunicarlo l‘Inps, vediamo nel dettaglio iper beneficiare dell’agevolazione. Leggi anche:Formazione 4.0: che cos’è, importi,richiederlo: tempistiche eEcco, finalmente ci siamo.anticipato, c’è una data per l’inoltro delleche consentono di usufruire del: il prossimo 25. Sarà possibile inviare la propria istanza fino al prossimo 24 ottobre. Calendario alla ...

