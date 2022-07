Bonus psicologo 2022: finalmente sul sito istituzionale dell’Inps pubblicate le istruzioni per la domanda (Di venerdì 22 luglio 2022) Il cosiddetto Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini relative a sessioni di psicoterapia. La misura è stata introdotta dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi. Il beneficio viene erogato, nella misura massima di 600 euro a persona, in base all’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ). Con la circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83 l’INPS fornisce le indicazioni per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) Il cosiddettoè un contributo per sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini relative a sessioni di psicoterapia. La misura è stata introdotta dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi. Il beneficio viene erogato, nella misura massima di 600 euro a persona, in base all’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ). Con la circolare INPS 19 luglio, n. 83 l’INPS fornisce le indicazioni per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione ...

Vamonluvi : RT @lafintacinica: ?? Importante: il bonus, pur chiamandosi “bonus psicologico”, può essere utilizzato solo per sessioni di psicoterapia. Lo… - DslLorenzo : RT @ConteZero76: Leggo Conte e comincio a vedere il bonus psicologo come una legge ad personam. - par4noi3 : RT @_chiarawho: Lo scrivo come reminder soprattutto per me stessa ma se c'è una svampita come me a cui fa comodo: dal 25 luglio al 24 otto… - panevinoeansia : RT @lafintacinica: ?? Importante: il bonus, pur chiamandosi “bonus psicologico”, può essere utilizzato solo per sessioni di psicoterapia. Lo… - lafintacinica : ?? Importante: il bonus, pur chiamandosi “bonus psicologico”, può essere utilizzato solo per sessioni di psicoterapi… -