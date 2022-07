Boltiere | a settembre al via i corsi dell’ITS Leonardo Academy

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 luglio 2022) È confermata la partenza dell’Istituto Tecnico Superiorenel territorio di. L’ITS che si insedierà nell’area EX-Hydrofit, è stato voluto dalla già presente associazione SBS Side By Side e da molte aziende di primordine del territorio come Gewiss, Brembomatic Pedrali Group, Montello, Adapt, Next Evolving Comunication oltre che dalla stessa Università degli Studi di Bergamo e dal Comune di. Gli ITS sono enti che erogano perdi formazione di livello post-secondario non universitario, e possono accedere coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola superiore di II grado. Nell’ITSAcadamy sono presenti tre diversi: -Sostenibilità dei prodotti (design e packaging); -Robotica collaborativa, automazione e ...