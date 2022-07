Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti venerdì 22 luglio

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a222022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 7.484 nuovi, 14, 30 ricoverati in terapia intensiva, 756 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 2.103 in meno gli attualmente positivi per un totale di 105.622. SportFace.

