Blitz ambientalista agli Uffizi | si incollano le mani sul vetro della Primavera del Botticelli | «Torneremo in altri musei» – I video

(Di venerdì 22 luglio 2022) Due giovani si sono incollati alche protegge la teladelnella galleria deglidi Firenze, mentre una terza ragazza ha srotolato uno striscione con la scritta «Una generazione no gas no carbone». L’opera del pittore fiorentino non ha subito danni proprio grazie alla protezione del. Il gruppo dei tre giovani ambientalisti, due ragazze e un giovane, è entrato nel museo fiorentino con regolare biglietto intorno alle 10.30 del mattino di oggi, 22 luglio. Dopodiché, raggiunta la sala dove è esposta lahanno inscenato la protesta. L’azione si inserisce tra le iniziative di disobbedienza civile nonviolentacampagna Ultima Generazione, che da mesi fa pressione sul governo affinché vengano fatte ...

