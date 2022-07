Bimba morta in casa a Milano, le bugie della madre nel paesino del compagno: «Si fingeva psicologa infantile» (Di venerdì 22 luglio 2022) Aveva lasciato sua figlia Diana da sola in quell’appartamento di Ponte Lambro, vicino a Linate. Era giovedì sera e Alessia Pifferi se ne era andata «dopo averle cambiato il pannolino, averla pulita e averle lasciato un biberon pieno di latte». O almeno così ha raccontato la 37enne quando mercoledì mattina, sei giorni dopo, ha telefonato al 112 piangendo e dicendo di aver trovato sua figlia morta nel lettino. Accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi e premeditazione, la donna ora è in carcere, a San Vittore, dove nel pomeriggio del 22 luglio sarà interrogata dal gip di Milano Fabrizio Felice. La piccola Diana era nata il 29 gennaio del 2021 in via Pavia, nel Comune bergamasco di Leffe. Proprio in quel paesino, Pifferi ha trascorso quei sei giorni nella casa del compagno Mario ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Aveva lasciato sua figlia Diana da sola in quell’appartamento di Ponte Lambro, vicino a Linate. Era giovedì sera e Alessia Pifferi se ne era andata «dopo averle cambiato il pannolino, averla pulita e averle lasciato un biberon pieno di latte». O almeno così ha raccontato la 37enne quando mercoledì mattina, sei giorni dopo, ha telefonato al 112 piangendo e dicendo di aver trovato sua figlianel lettino. Accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi e premeditazione, la donna ora è in carcere, a San Vittore, dove nel pomeriggio del 22 luglio sarà interrogata dal gip diFabrizio Felice. La piccola Diana era nata il 29 gennaio del 2021 in via Pavia, nel Comune bergamasco di Leffe. Proprio in quel, Pifferi ha trascorso quei sei giorni nelladelMario ...

