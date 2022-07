Bimba morta di stenti, i vicini sotto choc: "Non l'abbiamo mai sentita piangere" (Di venerdì 22 luglio 2022) La piccola Diana, 18 mesi, sarebbe morta di fame e sete. Il ricordo dei vicini: "Era una Bimba tranquilla, non piangeva mai". Nelle prossime ore l'autopsia e l'esame tossicologico Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) La piccola Diana, 18 mesi, sarebbedi fame e sete. Il ricordo dei: "Era unatranquilla, non piangeva mai". Nelle prossime ore l'autopsia e l'esame tossicologico

