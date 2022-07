Bimba di 18 mesi lasciata sola in casa per sei giorni a Milano e morta di stenti: arrestata la madre (Di venerdì 22 luglio 2022) Bimba di 18 mesi lasciata sola in casa per sei giorni a Milano: la piccola è morta di stenti. In seguito alla tragica vicenda, è stata arrestata la madre della vittima. Bimba di 18 mesi lasciata sola in casa per sei giorni a Milano e morta di stenti Diana è morta di stenti. La piccola di soli 18 mesi è stata lasciata da sola a casa dalla madre, Alessia Pifferi, per quasi una settimana. La drammatica vicenda si è consumata a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 luglio 2022)di 18inper sei: la piccola èdi. In seguito alla tragica vicenda, è stataladella vittima.di 18inper seidiDiana èdi. La piccola di soli 18è statadadalla, Alessia Pifferi, per quasi una settimana. La drammatica vicenda si è consumata a ...

