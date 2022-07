Beyoncé | svelata la tracklist del nuovo album Renaissance

RadioR101 : #R101News: manca soltanto una settimana all'uscita di 'Renaissance' di #Beyoncé ? -

Soundsblog

E ovviamente ad Amesterdam, dove sarà collocata la statua di Elettra Lamborghini , più precisamente nella ' Music Area ', accanto a quelle di colleghi come Michael Jackson,, Ariana Grande e ...La statua è in partenza da Milano, dove è stata, e verrà esposta nel museo olandese a partire dalla prossima settimana, accanto alle copie di illustri colleghi come Michael Jackson,e ... Targhe Tenco 2022: tra i nominati, Marracash, Blanco, Elisa, Ariete e Ditonellapiaga