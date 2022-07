Berrettini-Martinez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Gstaad 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Matteo Berrettini affronterà Pedro Martinez in occasione dei quarti di finale dell’Atp 250 di Gstaad 2022, nel contesto della terra rossa svizzera. L’atleta italiano, ritornato sia in campo che al successo ai danni di Richard Gasquet, cercherà di lasciarsi alle spalle la delusione Wimbledon in territorio elvetico; l’obiettivo è arrivare sino in fondo, ma tra il romano e la semifinale vi è l’insidioso elvetico, specialista sul rosso e opponente da non sottovalutare. Martinez, infatti, possiede molteplici soluzioni nel suo bagaglio tecnico e non è assolutamente un giocatore da sottovalutare. Il match tra l’azzurro e lo spagnolo andrà in scena oggi, venerdì 22 luglio, presso il Campo Centrale; si tratta della seconda sfida a partire dalle ore 10.30 (dopo Thiem-Varillas). La ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Matteoaffronterà Pedroin occasione dei quarti di finale dell’Atp 250 di, nel contesto della terra rossa svizzera. L’atleta italiano, ritornato sia in campo che al successo ai danni di Richard Gasquet, cercherà di lasciarsi alle spalle la delusione Wimbledon in territorio elvetico; l’obiettivo è arrivare sino in fondo, ma tra il romano e la semifinale vi è l’insidioso elvetico, specialista sul rosso e opponente da non sottovalutare., infatti, possiede molteplici soluzioni nel suo bagaglio tecnico e non è assolutamente un giocatore da sottovalutare. Il match tra l’azzurro e lo spagnolo andrà in scena, venerdì 22 luglio, presso il Campo Centrale; si tratta della seconda sfida a partire dalle ore 10.30 (dopo Thiem-Varillas). La ...

