Berlusconi si candida in Senato | Pensioni minime a 1000 euro e un milione di alberi l' anno

AGI - Sono le 17:43 del 27 novembre 2013 e la voce di Pietro Grasso annuncia l'esito della votazione: 192 parlamentari si sono espressi contro i nove ordini del giorno che propongono di respingere la decadenza di Silvio Berlusconi. Nove anni dopo, il Cavaliere 'aziona' il 'rewind' e riparte da lì. Ottantasei anni da compiere pochi giorni dopo, l'ex presidente del Consiglio sarà candidato a Palazzo Madama alle politiche del 25 settembre. L'indiscrezione è stata confermata da Antonio Tajani. "Berlusconi sta come un grillo, si candiderà certamente al Senato", ha assicurato il coordinatore nazionale di Forza Italia, intercettato dai giornalisti a Palazzo Montecitorio. D'altronde era stato lo stesso presidente di FI ad annunciare il suo "ritorno in campo" in vista della campagna elettorale, in una 'batteria' di ...

