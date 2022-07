Berlusconi scende di nuovo in campo. L'annuncio sul futuro del Cav sorprende tutti (Di venerdì 22 luglio 2022) Silvio Berlusconi è pronto a candidarsi al Senato alle prossime politiche per tirare la volata a Forza Italia in prima persona. Il Cav, raccontano, che oggi ha visto Giorgia Meloni a Villa Grande prima di volare in Sardegna, vuol metterci la faccia ancora una volta, in questa brevissima campagna elettorale. L'ex premier è eurodeputato in carica e, se dovesse essere eletto il 25 settembre, ha 30 giorni per scegliere: restare a Bruxelles o optare per uno scranno a palazzo Madama. Che Berlusconi sia pronto a scendere in campo lo conferma proprio Tajani, intercettato oggi a Montecitorio: «Berlusconi è in formissima, sta come un grillo. Si candida certamente in Senato». Prima di lasciare Roma come detto ha visto Meloni. L'incontro è servito a fare un primo confronto sulla campagna elettorale in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Silvioè pronto a candidarsi al Senato alle prossime politiche per tirare la volata a Forza Italia in prima persona. Il Cav, raccontano, che oggi ha visto Giorgia Meloni a Villa Grande prima di volare in Sardegna, vuol metterci la faccia ancora una volta, in questa brevissima campagna elettorale. L'ex premier è eurodeputato in carica e, se dovesse essere eletto il 25 settembre, ha 30 giorni per scegliere: restare a Bruxelles o optare per uno scranno a palazzo Madama. Chesia pronto are inlo conferma proprio Tajani, intercettato oggi a Montecitorio: «è in formissima, sta come un grillo. Si candida certamente in Senato». Prima di lasciare Roma come detto ha visto Meloni. L'incontro è servito a fare un primo confronto sulla campagna elettorale in ...

