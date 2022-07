Berlusconi sarà capolista al Senato Tajani | «Sta come un grillo In campagna elettorale si esalta»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 luglio 2022) «è in formissima, staun. Si candida certamente in». È stato il coordinatore di Forza Italia, Antonio, a confermare le indiscrezioni uscite dopo il vertice tra il Cav e Giorgia Meloni a Villa Grande, che volevano il leader azzurro pronto a metterci la faccia e a correreper Palazzo Madama.pronto a correrealDunque,torna in campo per sostenere personalmente la volata del centrodestra in questa brevissima. Il Cav attualmente è eurodeputato, quindi in caso di elezioni dovrà scegliere quale incarico mantenere. Non sembra ci siano dubbi, ...