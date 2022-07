Berlusconi rilancia, la lunga storia delle pensioni a mille euro (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Portare le pensioni minime a mille euro. Un’idea che ricorre nella proposta di Forza Italia e del leader Silvio Berlusconi, a ogni elezione utile . E che affonda le sue radici nell’ormai lontano 2001, quando la promessa, parzialmente mantenuta per una platea limitata da alcuni criteri, fu quella di portare l’assegno a un milione di lire. Le parole con cui l’annuncio è stato reiterato nel tempo sono molto simili tra loro. E’ il 22 luglio 2022, è iniziata la campagna elettorale. “Nel nostro programma c’è l’aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1.000 euro al mese per 13 mensilità, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più la sera, il sabato, la domenica, nei periodi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Portare leminime a. Un’idea che ricorre nella proposta di Forza Italia e del leader Silvio, a ogni elezione utile . E che affonda le sue radici nell’ormai lontano 2001, quando la promessa, parzialmente mantenuta per una platea limitata da alcuni criteri, fu quella di portare l’assegno a un milione di lire. Le parole con cui l’annuncio è stato reiterato nel tempo sono molto simili tra loro. E’ il 22 luglio 2022, è iniziata la campagna elettorale. “Nel nostro programma c’è l’aumento, tutte le nostre, ad almeno 1.000al mese per 13 mensilità, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più la sera, il sabato, la domenica, nei periodi ...

