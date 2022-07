Berlusconi promette di piantare un milione di alberi l’anno. Ma fa una figuraccia: “Pnrr e G20 ne prevedono già 6 milioni in tre anni” (Di venerdì 22 luglio 2022) Ormai i programmi elettorali si fanno un tanto al chilo, tanto chi li legge? Devono averlo pensato quelli di Forza Italia, costretti a consegnare all’irriducibile leader Silvio Berlusconi una serie di punti, compreso un certo numero di alberi da piantare perché si sa, la lotta al cambiamento climatico non può mancare e una pennellata di verde al proprio look non costa nulla. A meno di non sbagliare i conti e promettere meno piante di quante sono già previste nel Pnrr e negli impegni del G20, come gli fa notare la parlamentare del Movimento 5 stelle Ilaria Fontana, che facendo due conti mette insieme 6,6 milioni di arbusti. La campagna elettorale è già partita e il caldo estivo non scoraggia i pretendenti. Il centrodestra è già petto in fuori, con Giorgia Meloni che serra i ranghi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Ormai i programmi elettorali si fanno un tanto al chilo, tanto chi li legge? Devono averlo pensato quelli di Forza Italia, costretti a consegnare all’irriducibile leader Silviouna serie di punti, compreso un certo numero didaperché si sa, la lotta al cambiamento climatico non può mancare e una pennellata di verde al proprio look non costa nulla. A meno di non sbagliare i conti ere meno piante di quante sono già previste nele negli impegni del G20, come gli fa notare la parlamentare del Movimento 5 stelle Ilaria Fontana, che facendo due conti mette insieme 6,6di arbusti. La campagna elettorale è già partita e il caldo estivo non scoraggia i pretendenti. Il centrodestra è già petto in fuori, con Giorgia Meloni che serra i ranghi e ...

