Berlusconi: "Programma di Forza Italia avveniristico". Al 1° punto c'è aumentare le pensioni. Come dalla campagna elettorale 2008

Che campagna elettorale sarebbe senza Silvio Berlusconi? Il leader di Forza Italia non perde tempo: il corpaccione del governo Draghi è ancora caldo, lì a terra, sulla pistola fumante ci sono anche le impronte del Cavaliere, ma lui è già pronto e scattante, quasi più di Giorgia Meloni che aspettava il voto anticipato da anni e di Matteo Salvini che con gli azzurri ha condiviso il fardello dell'esecutivo di unità nazionale. E l'impressione, Come sempre succede con Berlusconi, è di essere dentro la trama di Ritorno al futuro. Ieri Berlusconi ha cominciato il giro dei telegiornali. E al Tg2 aveva promesso un "Programma avveniristico": "Io sarò ancora qui in campo perché sento la responsabilità di essere presente con la ...

