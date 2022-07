Berlusconi ha perso lucidità e ha rinnegato la sua storia, spiega Brunetta (Di venerdì 22 luglio 2022) «Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura. Mi accorgo di aver scritto “mio partito”. Non riesco a credere che abbia subito una simile mutazione genetica». Dopo Mariastella Gelmini, anche il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha lasciato Forza Italia. E con lui anche Mara Carfagna. E se Silvio Berlusconi su Repubblica e La Stampa nega ogni responsabilità nella crisi, sostenendo che sia stato Draghi a voler mettere fine alla sua esperienza di governo e augurando ai ministri «irriconoscenti» che hanno dato l’addio al partito di «riposare in pace», Brunetta sulla Stampa spiega le ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 22 luglio 2022) «Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e hala sua. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura. Mi accorgo di aver scritto “mio partito”. Non riesco a credere che abbia subito una simile mutazione genetica». Dopo Mariastella Gelmini, anche il ministro della Pubblica amministrazione Renatoha lasciato Forza Italia. E con lui anche Mara Carfagna. E se Silviosu Repubblica e La Stampa nega ogni responsabilità nella crisi, sostenendo che sia stato Draghi a voler mettere fine alla sua esperienza di governo e augurando ai ministri «irriconoscenti» che hanno dato l’addio al partito di «riposare in pace»,sulla Stampale ...

6Stars13 : @NS1m0n @cryptocuse @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Più che altro si è perso il Berlusconi II, III e IV - r1voluz1onenera : RT @dariodangelo91: #Brunetta: 'Mi addolora solo una cosa del commento di #Berlusconi: che attacca esclusivamente in maniera scomposta sul… - FLepore76 : RT @Linkiesta: #Berlusconi ha perso lucidità e ha rinnegato la sua storia, dice @renatobrunetta | #elezioni #Draghi #crisigoverno https://… - BimbiMeb : RT @dariodangelo91: #Brunetta: 'Mi addolora solo una cosa del commento di #Berlusconi: che attacca esclusivamente in maniera scomposta sul… - andliuz : RT @dariodangelo91: #Brunetta: 'Mi addolora solo una cosa del commento di #Berlusconi: che attacca esclusivamente in maniera scomposta sul… -