Berlusconi apre la campagna elettorale sul Tg5: "Nel nostro programma pensioni minime a mille euro" (Di venerdì 22 luglio 2022) "Nel nostro programma c'è l'aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno mille euro al mese per 13 mensilità, c'è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa e poi c'è l'impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale". Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, abbozzando in una intervista al Tg5 il contenuto del programma elettorale del partito. "Proprio in questi giorni – ha aggiunto Berlusconi – stavo finendo di preparare il programma di Forza Italia e del ...

