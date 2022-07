Bentornati a casa Pinguini | stasera in concerto al Bergamo Summer Music

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 luglio 2022). Non hanno bisogno di presentazioni, soprattutto in terra bergamasca. Dopo due anni lontani dai palchi e dal pubblico (salvo sporadiche eccezioni) e le ferite per un tour rinviato quattro volte, iTattici Nucleari sono tornati ai loro posti di combattimento registrando un sold out dietro l’altro. Un successo che ha raggiunto l’apice con il tris da tutto esaurito al forum di Assago: in settantadue ore oltre quarantamila persone presenti. Insomma, i ragazzi bergamaschi sono tornati e lo stanno facendo in grande stile con una doppia tournée, una nei palazzetti e una nei festival e nelle arene più importanti in Italia. È per loro un sogno che si realizza, bruscamente interrotto dall’arrivo della pandemia subito dopo il trionfo a Sanremo 2020. Ma è un sogno anche per il pubblico bergamasco, soprattutto per chi ha seguito i ...