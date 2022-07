Benevento | nasce l’Accademia delle Opere per avviare i giovani nel mondo del lavoro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Dopo un lungo percorso in giro per l’Italia è come se il destino mi avesse portato di nuovo a”. Sono le parole di Francesco Tuzio, presidente del, il cui obiettivo è finalizzato alla formazione e all’avviamento deineldel. Le svariate competenze, accumulate in vari settori: da manager di artisti del calibro di Franco Califano e Fred Bongusto a docente di Accademia e direttore tecnico, hanno consentito a Tuzio di mettere la sua esperienza a disposizione del territorio sannita. “– afferma Francesco – inizialmente era un’associazione Onlus creata nel 2006. Visto il suo ‘immobilismo’ ...