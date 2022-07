Ben Harper lancia il nuovo album “Bloodline Maintenance” (Di venerdì 22 luglio 2022) Da anni Ben Harper popola scena dell’hip-hop, mescolato sapientemente a contaminazioni soul, blues e jazz, senza essere mai banale, neanche a un primo ascolto. Sulla stessa linea il cantautore continua la sua carriera, costellata di successi tra cui 3 Grammy Awards, con un nuovo album: Bloodline Maintenance. Fin da giovane cresce nella realtà musicale grazie al negozio della sua famiglia, il Folk Music Center and Museum di Claremont, luogo che si rivelò essere il fulcro della cultura folk nascente nella California Meridionale. Ben Harper si contraddistingue già all’età di 12 anni quando inizia a suonare la chitarra e ad avere qualche altro contatto con i primi strumenti musicali, ma a 21 dà il via alla sua carriera nel panorama musicale. Courtesy of Press OfficeAd oggi conta sette ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 luglio 2022) Da anni Benpopola scena dell’hip-hop, mescolato sapientemente a contaminazioni soul, blues e jazz, senza essere mai banale, neanche a un primo ascolto. Sulla stessa linea il cantautore continua la sua carriera, costellata di successi tra cui 3 Grammy Awards, con un. Fin da giovane cresce nella realtà musicale grazie al negozio della sua famiglia, il Folk Music Center and Museum di Claremont, luogo che si rivelò essere il fulcro della cultura folk nascente nella California Meridionale. Bensi contraddistingue già all’età di 12 anni quando inizia a suonare la chitarra e ad avere qualche altro contatto con i primi strumenti musicali, ma a 21 dà il via alla sua carriera nel panorama musicale. Courtesy of Press OfficeAd oggi conta sette ...

