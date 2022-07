Ben Harper è il giorno del nuovo album “Bloodline Maintenance”: ad agosto sei date in Italia (Di venerdì 22 luglio 2022) Il cantautore, musicista e produttore vincitore di 3 Grammy Award BEN Harper condivide oggi, 22 luglio 2022, l’attesissimo disco Bloodline Maintenance insieme al video del nuovo singolo “Need to know basis“, girato in occasione della sua esibizione lo scorso 17 luglio al Lucca Summer Festival. Prodotto da Harper e dal vincitore del Grammy Award Sheldon Gomberg, “Need to know basis” è l’ultimo singolo estratto dall’album di Harper, Bloodline Maintenance, un disco tremendamente personale e dall’animo soul. Il brano mette in mostra il suono distintivo del Clavinet, suonato dal leggendario tastierista Larry Goldings (James Taylor, John Mayer, Steve Gadd). “It’s kind of the unsung hero of soul music,” ha detto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Il cantautore, musicista e produttore vincitore di 3 Grammy Award BENcondivide oggi, 22 luglio 2022, l’attesissimo discoinsieme al video delsingolo “Need to know basis“, girato in occasione della sua esibizione lo scorso 17 luglio al Lucca Summer Festival. Prodotto dae dal vincitore del Grammy Award Sheldon Gomberg, “Need to know basis” è l’ultimo singolo estratto dall’di, un disco tremendamente personale e dall’animo soul. Il brano mette in mostra il suono distintivo del Clavinet, suonato dal leggendario tastierista Larry Goldings (James Taylor, John Mayer, Steve Gadd). “It’s kind of the unsung hero of soul music,” ha detto ...

