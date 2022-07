Belotti verso la Germania: il Borussia Dortmund lo ha scelto per sostituire Haller (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Borussia Dortmund avrebbe messo nel mirino lo svincolato Belotti come sostituto di Haller Dopo essersi svincolato dal Torino, Andrea Belotti è ancora alla ricerca di una squadra e nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti un’ipotesi interessante. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, il Borussia Dortmund avrebbe messo gli occhi sul Gallo per sostituire Haller a cui è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilavrebbe messo nel mirino lo svincolatocome sostituto diDopo essersi svincolato dal Torino, Andreaè ancora alla ricerca di una squadra e nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti un’ipotesi interessante. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, ilavrebbe messo gli occhi sul Gallo pera cui è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

